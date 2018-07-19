Süper Loto 19 Temmuz sonuçları belli oldu! İşte Süper Loto'da kazandıran numaralar

Milli Piyango İdaresi tarafından çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto bu akşam talihlisini bulacak. 12 Temmuz 2018'de 9. kez devreden Süper Loto bu akşam yine mi devredecek; yoksa talihlisini bulacak mı?

İşte 19 Temmuz Süper Loto sonuçları

19 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUCU

Milli Piyango İdaresi, canlı yayında, noter huzurunda Süper Loto çekilişini gerçekleştirdi. İşte talihli rakamlar:

19, 20, 27, 31, 37, 53

12 Temmuz Süper Loto çekilişisinde geçtiğimiz hafta kazandıran numaralar;



SÜPER LOTO'NUN ÖZELLİKLERİ

dare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan ve kısaca " oyun " olarak da ifade edilen şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Çekilişler İdarece belirlenecek gün ve saatte gerçekleştirilir.

İkramiyelerin ödenmesinde yetkileri dahilinde olması koşuluyla bayiler ve İdarece belirlenen Şubeler yükümlüdür.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğümüz tarafından ödenecektir.