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Son dakika: sonuçları! - MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oluyor

561. hafta çekilişi için geri sayım başladı. Sonuçlar kısa bir süre içerisinde İdaresi (MPİ) tarafından yapılacak çekilişle belli olacak. Üst üste 9 hafta devreden Süper Loto'da bu akşamki ikramiyenin 25 milyonu aşması bekleniyor. En son geçen hafta 9. devrini yapan Süper Loto'da olan 22 milyon 413 bin 941 lira bu haftaya devretmişti. Yeni bir rekora koşan Süper Loto'da bu akşamki çekiliş sonucunda büyük ikramiye hangi şanslı rakamlara isabet edecek? İşte Süper Loto çekilişini ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 19.7.2018 21:03 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 21:03

İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.15'te gerçekleştirecek çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olduğu anda sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

En son geçen hafta 9. devrini yapan Süper Loto'da olan 22 milyon 413 bin 941 lira bu haftaya devretmişti. Yeni bir rekora koşan Süper Loto'da bu akşamki çekiliş sonucunda büyük ikramiye hangi şanslı rakamlara isabet edecek.

Süper Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar:

SÜPER LOTO 12 TEMMUZ SONUÇLARI

12 Temmuz Süper Loto sonucu: 04 - 12 - 16 - 30 - 38 - 48

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 9'uncu kez 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 413 bin 941 lira 48 kuruş devretti.

Ayrıntılar geliyor...

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Son dakika: Süper Loto sonuçları! - 19 Temmuz MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oluyor
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