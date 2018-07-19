Son dakika: Süper Loto sonuçları! - 19 Temmuz MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları belli oluyor

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından bu akşam saat 21.15'te gerçekleştirecek Süper Loto çekilişi www.mpi.gov.tr adresi üzerinden canlı yayınlanacak. Süper Loto çekiliş sonuçları ve ikramiye bilgileri belli olduğu anda sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

En son geçen hafta 9. devrini yapan Süper Loto'da büyük ikramiye olan 22 milyon 413 bin 941 lira bu haftaya devretmişti. Yeni bir rekora koşan Süper Loto'da bu akşamki çekiliş sonucunda büyük ikramiye hangi şanslı rakamlara isabet edecek.

Süper Loto'nun bu haftaki ve geçen haftaki sonuçlarına dair detaylar:

SÜPER LOTO 12 TEMMUZ SONUÇLARI

12 Temmuz Süper Loto sonucu: 04 - 12 - 16 - 30 - 38 - 48

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 9'uncu kez 6 bilen çıkmayınca, 22 milyon 413 bin 941 lira 48 kuruş devretti.

Ayrıntılar geliyor...