Türkiye'nin ilk 'Millet Bahçesi' Sivas'a açılıyor

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk, Türkiye'de ilk 'Millet Bahçesi'nin ilçelerinde açılacağını söyledi. Öztürk, "24 Haziran genel seçimlerinde sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle büyük illerde böyle bir projesinin, düşüncesinin olduğunu kamuoyuyla paylaşması bizde de heyecan uyandırdı. Biz buraya geçen yıl başlamıştık. 30 bin metrekarelik bir alanı, piknik mesire alanı olarak her türlü donatılarını yaparak hazır hale getirdik. Allah nasip ederse yakında da açılışı olacak ama isim vermemiştik. Karanlık köyüne yakın bir yer, ilçeye 6 kilometre uzaklıkta burası.