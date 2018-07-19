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Yazar ’nun eşinden ‘ben öldüm’ ilanı

BURAK ERDEM ÇELİK
BURAK ERDEM ÇELİK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018
Yazar Adalet Ağaoğlu’nun eşinden ‘ben öldüm’ ilanı
İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ve 'nün yapımında görev alan, Türk edebiyatının önemli yazarlarından 'nun eşi yüksek mühendis , 92 yaşında vefat etti. Halim Ağaoğlu'nun 2 yıl önce kaleme aldığı 'ölüm ilanı' dün gazetelerde yayımlandı. "Ben öldüm" başlıklı ilanda, hayatını anlatan Halim Ağaoğlu, "15 Aralık 1954'te Ankara'da Büyük Aşkım, Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu ile evlendim. 64 yıllık eşim benim en büyük gururum oldu" ifadesini kullandı. Ağaoğlu, ölüm ilanını, "Ankara 'nda beni toprağa verecekler. Allah rahmet eylesin diyeceklere şimdiden eyvallah" diyerek bitirdi. Ağaoğlu'nun cenazesi dün Kocatepe Camisi'nde kılınan öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.
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Yazar Adalet Ağaoğlu’nun eşinden ‘ben öldüm’ ilanı
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