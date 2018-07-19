Yazar Adalet Ağaoğlu’nun eşinden ‘ben öldüm’ ilanı

İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
'nün yapımında görev alan, Türk edebiyatının önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu
'nun eşi yüksek mühendis Halim Ağaoğlu
, 92 yaşında vefat etti. Halim Ağaoğlu'nun 2 yıl önce kaleme aldığı 'ölüm ilanı' dün gazetelerde yayımlandı. "Ben öldüm" başlıklı ilanda, hayatını anlatan Halim Ağaoğlu, "15 Aralık 1954'te Ankara'da Büyük Aşkım, Türk Edebiyatının en önemli yazarlarından Adalet Ağaoğlu ile evlendim. 64 yıllık eşim benim en büyük gururum oldu" ifadesini kullandı. Ağaoğlu, ölüm ilanını, "Ankara Cebeci Asri Mezarlığı
'nda beni toprağa verecekler. Allah rahmet eylesin diyeceklere şimdiden eyvallah" diyerek bitirdi. Ağaoğlu'nun cenazesi dün Kocatepe Camisi'nde kılınan öğle namazından sonra Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.