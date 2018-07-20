2 çocuğun gözü önünde öldürüp, araziye attılar

BALIKESİR
'de komşularını evlerine davet eden iki arkadaş, 4 ve 5 yaşında çocukların gözü önünde 80 yaşındaki Arif Savaş
'ı vahşice öldürdü. 4 yaşındaki kız çocuğu pedagog eşliğinde kan donduran olayı polislere anlattı. İddiaya göre, Osman Ö.'nün arkadaşı Şahin Ö. ile birlikte Arif Savaş'ı evlerine davet ederek 4 ve 5 yaşlarındaki çocuklarının gözleri önünde sopa ile vurup ardından yastıkla boğarak öldürdükleri öğrenildi. Cesedi halıya sararak boş bir araziye atan katil zanlılarının ardından maktulün evine girerek para ve ziynet eşyası aradığı öğrenildi. Osman Ö. ve Şahin Ö. tutuklandı.