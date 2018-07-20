Aydın'da ikinci kattan düşen görme engelli yaşlı adam öldü...

Aydın'da oturduğu apartmanın ikinci katındaki evinin balkonundan düşen görme engelli hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Efeler Mahallesi İzmir Bulvarı'nda kahvede oturan vatandaşlar duydukları ses üzerine dışarı çıktı. Halil Baştürk'ü (79) beton zeminde hareketsiz yatarken bulan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesikaldırılanlan Baştürk, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesiyle yaşayan Baştürk'ün balkondan aşağıya düştüğü ve görme engelli olduğu öğrenildi.

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