Bartın'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Bartın'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı. İddiaya göre, Kurucaşile ilçesine bağlı Sarıderesi ve Paşalılar köyünden aldığı yolcuları ilçeye götüren İsmail Eser yönetimindeki 74 M 1549 plakalı minibüs, Meydan köyü mevkiinde freninin boşalması sonucu devrildi. Kazada minibüs şoförü İsmail Eser ile 7 yolcu yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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