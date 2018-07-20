Çiğnediği sakız hayatını kararttı

Kocaeli
'nde, çiğnediği sakızın boğazına kaçması sonucu fenalaşan ve beynine oksijen gitmeyen 6 yaşındaki Derin Akıcı, 1.5 yıldan bu yana yatağa bağlı olarak yaşıyor. Körfez ilçesinde yaşayan mobilyacı Bayram ve Ebru Akıcı'nın 2 çocuğundan biri olan Derin, tedavisi için yardım eli bekliyor. Kızına yoğun fizik tedavi
uygulanması gerektiğini belirten Ebru Akıcı, "Böylece beyne giden sinirlerin uyarılabileceği, bu sayede sağlığına kavuşabileceği söylendi. Fizik tedavinin evde uygulanması gerekiyor. Ancak bu da çok yüksek bedel gerektiriyor" dedi.