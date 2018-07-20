Cuma mesajları 2018! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

Cuma mesajları için araştırmalarını sürdüren bireylerin araştırdığı resimli cuma mesajları için özel olarak hazırladığımız içerikte en güzel cuma mesajlarını bulabilirsiniz. Öyle ki cuma günleri ve her ibadetimizin ardından yaptığımız dualar sırasında şimdilerde yaşadığımız ülkemizin savunmasında canı pahasına savaşan şehitlerimizi de anmalıyız. Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, hain FETÖ'ya karşı demokrasimizi, bayrağımızı savunan kahraman 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi, PKK terör örgütüne karşı vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımızı, Afrin'de hain terör örgütlerine karşı sınır hattımızı temizleyen kahraman askerlerimizi de unutmamalıyız.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (20 TEMMUZ 2018)