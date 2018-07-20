Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Cuma mesajları 2018! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

2018! En güzel ile sevdiklerinizi mutlu edin

En güzel için doğru adrestesiniz! İslam alemi için oldukça önemli olan mübarek Cuma gününe bu hafta da kavuşmanın mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz. En güzel yeni Cuma mesajlarını burada bulabileceksiniz. Müslümanların camileri doldurduğu mübarek Cuma gününde yapılan ibadetler çok önemlidir. Dara düşen Müslümanlar, hastalıklarına çare arayanlar ellerini göğe açıp dua etmeli yüce Allah'ın mağfiretine sığınmalıdır. Uzaklardaki akrabalarınıza, yakınlarınıza ve tüm sevdiklerinize whatsApp yoluyla ınstagram yoluyla facebook ve twitter yoluyla, SMS yoluyla Cuma mesajları göndermek için doğru adrestesiniz. En güzel resimli yeni Cuma mesajları sabah.com.tr'de.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 09:57
Cuma mesajları 2018! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin

için araştırmalarını sürdüren bireylerin araştırdığı için özel olarak hazırladığımız içerikte nı bulabilirsiniz. Öyle ki cuma günleri ve her ibadetimizin ardından yaptığımız dualar sırasında şimdilerde yaşadığımız ülkemizin savunmasında canı pahasına savaşan şehitlerimizi de anmalıyız. Kurtuluş Savaşı şehitlerimizi, hain FETÖ'ya karşı demokrasimizi, bayrağımızı savunan kahraman 15 Temmuz şehit ve gazilerimizi, PKK terör örgütüne karşı vatan savunmasında şehit olan kahramanlarımızı, Afrin'de hain terör örgütlerine karşı sınır hattımızı temizleyen kahraman askerlerimizi de unutmamalıyız.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI (20 TEMMUZ 2018)

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Cuma mesajları 2018! En güzel resimli Cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN