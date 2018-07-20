Darp edilen doktor yaşadıklarını anlattı

Şanlıurfa
'da Harran Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Polikliniği'nde geçtiğimiz salı günü hasta yakını tarafından darp edilen Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın, hastanın doktoru olan arkadaşını korumak isterken saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Önceki gün akşam yaşanan olayda başına taşla vurulması sonucu yaralanan ve ameliyat edilen Yalçın, yoğun bakımdan normal servise alındı. Olayın yaşandığı gece çocuk acil servisinde görevli doktor arkadaşıyla dışarıda konuşurken hasta yakının gelip arkadaşına hakaret ettiğini, kendisinin, hasta yakınını uyarması üzerine saldırıya uğradığını söyleyen Yalçın, söz konusu hastayı tanımadığını ve çocuğunu muayene etmediği belirtti. Ameliyatı başarılı geçen Yalçın'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.