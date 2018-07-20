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Depoya giren zabıta ekipleri gözlerine inanamadı

’un Horasan ilçesinde kaçak yollarla üretildiği ve piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine bir depoya baskın düzenleyen ekipler, halk sağlığını tehdit eden ürünlere el koydu.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 10:32 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 10:37
Depoya giren zabıta ekipleri gözlerine inanamadı

Edinilen bilgiye göre, kaçak i üretilen depoya giren Horasan Belediyesi İlçe Zabıta Ekipleri, karşılaştıkları pis kokuya ve manzaraya inanamadı. Üretim yerinde halk sağlığını tehdit eden alanların olduğunu ve kaşar peynir yapımında kullanılan süt tanklarının içinin sineklerle dolu olduğunu tespit eden ekipler, olay yerine İl ve İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini çağırdı.

HİJYEN KOŞULLARINA AYKIRI ÜRÜNLERE EL KONULDU!

Tesisin tümünde geç vakitlere kadar yapılan detaylı incelemeler sonrasında gıda ve koşullarına aykırı ve ruhsatsız bir şekilde üretilen ürünlere el konuldu. Zabıta ekipleri iş yerini mühürlerken yasal çalışmalarının ardından suç konusu olan mamullerin resmi görevliler tarafından imha edileceği öğrenildi. Horasan Belediyesi Zabıta Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin ilçede halk sağlığını tehdit eden iş yerlerine geçit vermeyeceklerinin altını çizdi.

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Depoya giren zabıta ekipleri gözlerine inanamadı
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