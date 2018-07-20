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gelen ihbar tüyler ürpertti!

'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan 'ı (3,5) arama çalışmaları 10'uncu günde sürüyor. JAK timleri, kadavra köpeği 'Mavi' ile birlikte, mezarlıkta arama yaptı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 08:59 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 09:09
Jandarmaya gelen ihbar tüyler ürpertti!

yapılan bir ihbar, akşam saatlerinde aramaların seyrini değiştirdi. Evrim'in 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü ihbarını alan ekipler mezarı açtı. Yapılan incelemede ise Evrim'e ait hiç bir ize rastlanmadı.

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Jandarmaya gelen ihbar tüyler ürpertti!
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