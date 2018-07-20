Jandarmaya gelen ihbar tüyler ürpertti!

Tokat'ın Turhal ilçesinde, 10 Temmuz'da yayladaki çadırlarının önünde kardeşiyle oynarken kaybolan Evrim Atış'ı (3,5) arama çalışmaları 10'uncu günde sürüyor. JAK timleri, kadavra köpeği 'Mavi' ile birlikte, mezarlıkta arama yaptı.
Giriş Tarihi: 20.7.2018 08:59Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 09:09
Jandarmaya yapılan bir ihbar, akşam saatlerinde aramaların seyrini değiştirdi. Evrim'in 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü ihbarını alan ekipler mezarı açtı. Yapılan incelemede ise Evrim'e ait hiç bir ize rastlanmadı.