Jandarmaya gelen ihbar tüyler ürpertti!

Jandarmaya yapılan bir ihbar, akşam saatlerinde aramaların seyrini değiştirdi. Evrim'in 1 yıl önce vefat eden dedesi Sadık Atış'ın mezarına gömüldüğü ihbarını alan ekipler mezarı açtı. Yapılan incelemede ise Evrim'e ait hiç bir ize rastlanmadı.