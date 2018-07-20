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'da yaşanan bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı

'nın ilçesinde bir lokantada tartıştığı şahsı bıçaklayarak ağır yaralayan şüpheli yakalandı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 14:29
Karasu'da yaşanan bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kabakoz Mahallesi'ndeki bir lokantada dün H.Ş. ve Y.P. adlı 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce H.Ş., Y.P.'yi bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrasında Y.P. kanlar içerisinde yere yığılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Yaralı Y.P., olay yerine gelen ambulansla Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan H.Ş. ise 'a gitmek için ilçe terminaline geldiği esnada polis ekiplerince gözaltına alındı. Hastanede yatan yaralı Y.P.'nin durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi.

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Karasu'da yaşanan bıçaklı kavganın şüphelisi yakalandı
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