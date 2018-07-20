Kemer'de trafik kazası: 1 yaralı

Kiriş Mahallesi Sahil Caddesi'nden Kemer yönünde seyreden Melih Cerit idaresindeki 07 KDH 76 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ramazan Akbaba idaresindeki 07 EDK 01 plakalı minibüsle kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün yan camına kafası çarpan ve yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 acil servis ambulansıyla hastanekaldırılanlan Melih Cerit, burada yapılan müdahalenin ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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