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Kemer'de trafik sı: 1 yaralı

'nın Kemer ilçesinde minibüs ile motosikletin çarpıştığı da ağır yaralandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 14:36
Kemer'de trafik kazası: 1 yaralı

Kiriş Mahallesi Sahil Caddesi'nden Kemer yönünde seyreden idaresindeki 07 KDH 76 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ramazan Akbaba idaresindeki 07 EDK 01 plakalı minibüsle kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün yan camına kafası çarpan ve yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. 112 acil servis ambulansıyla hastanekaldırılanlan Melih Cerit, burada yapılan müdahalenin ardından Hastanesi'ne sevk edildi. dan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü ise işlemleri için polis merkezine götürüldü.

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Kemer'de trafik kazası: 1 yaralı
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