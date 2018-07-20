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Klima borusunu değiştirmek isterken canından oldu

'in Karşıyaka ilçesinde, klima borusunu değiştirmek isteyen bir kişi dengesini kaybederek düştü. Olayda ağır yaralanan talihsiz adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 06:55
Klima borusunu değiştirmek isterken canından oldu
Olay, dün akşam saatlerinde Bahariye Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 36 yaşındaki Veysel Akgün evindeki klimanın borusunu değiştirmek için dışarıdaki klima motorunun üzerine çıktı. Burada klima borusunu değiştirmeye çalışan Akgün, dengesini kaybederek aşağıya düştü. Olayda ağır yaralanan Akgün, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan talihsiz adam, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Akgün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Kurumu morguna kaldırıldı.
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Klima borusunu değiştirmek isterken canından oldu
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