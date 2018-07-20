Leyla Aydemir'in akrabası ‘kasten öldürmek’ten tutuklandı

Ağrı
'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde, dedesinin mezarını ziyaret ettikten sonra kaybolan ve 18 gün sonra bir derenin kenarında cansız halde bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir
ile ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. Leyla'nın babası Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Aydemir, önceki gün tutuklandı. Soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ünün, mevcut delil durumları göz önüne alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, bir şüphelinin ise tutuklandığı bildirildi. Leyla'nın dosyasına müdahil olan Ağrı Barosu da Mehmet Aydemir'in "Kasten öldürme" suçundan tutuklandığını açıkladı. 'ŞİKÂYETÇİ OLACAĞIM' DEMİŞTİ
Leyla'nın babası Nihat Aydemir, kuzeninin neden tutuklandığını bilmediğini söylerken, Mehmet Aydemir'in diğer akrabaları ise evinde PKK terör örgütüne ait fotoğraf ve dokümanlar ele geçirildiği ve sosyal medyadan terör propagandası yaptığı suçlamasıyla tutuklandığını iddia etti. Mehmet Aydemir'in daha önceki yıllarda da aynı suçtan hapis yattığı öğrenildi. Tutuklanan Mehmet Aydemir, sosyal medyada kendisinin suçlanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Benim fotoğrafımı kullanarak 'Katil gözaltında, adalet yerini buldu' gibi paylaşımlar yapılmış. Yalan yanlış ifadelerle insanları kışkırtmanın bir anlamı yok. Can güvenliğim olmadığı için savcılığa gideceğim ve suç duyurusunda bulunacağım" diye konuşmuştu. 'ACIMIZ BİZE YETİYOR'
Mehmet Aydemir ile ilgili yapılan paylaşımlara Leyla'nın babası Nihat Aydemir de tepki göstermişti. Nihat Aydemir, sosyal medyadan Mehmet Aydemir'in fotoğrafını yayımlayarak, "Acımız bize yetiyor. Mehmet ile ilgisi yok. Eğer öyle bir şey varsa ben, sen fark etmez, kim olsa devlet gerekeni yapar" demişti.