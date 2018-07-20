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haber: 'in ölümüyle ilgili flaş gelişme! O isim tutuklandı - 'nın babası konuştu

'da bayramın 1. günü kaybolan ve cesedine 18 gün sonra ulaşılan 'in ölümü ile ilgili haberi geldi. ölümü ile tüm 'yi yasa boğmuştu. Leyla'nın otopsisi yapıldığında açlıktan öldüğü belirlenmişti. Peki, Leyla Aydemir'in ? Leyla Aydemir'in katili bulundu mu? Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan babasının amcasının oğlu Mehmet Aydemir, çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan baba Nihat Aydemir, "Dosyada gizlilik kararı var. seyi suçlamamız yersiz olur" dedi.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 08:36 Güncelleme Tarihi: 20.7.2018 08:37
Son dakika haber: Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili flaş gelişme! O isim tutuklandı - Minik Leyla'nın babası konuştu

haberi... kent merkezinde yaşayan Şükran- Nihat Aydemir çiftinin 3'ü erkek, 7 çocuğundan 6'ncısı olan Leyla, Ramazan Bayramı'nın ilk günü merkeze 15 kilometre uzaklıktaki 300 nüfuslu Bezirhane köyüne gitti. Aile, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra Nihat Aydemir'in babasının evine geldi. Aydemir çifti içeri girerken, Leyla, kapı önünde oynamaya başladı. Yaklaşık 15 dakika sonra dışarı çıkan çift, kızlarını bulamadı. Günlerce AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekât (JÖH) ekipleri tarafından kadavra arama köpekleriyle aranan Leyla'nın 18 gün sonra cansız bedeni bulundu.

MİNİK LEYLA'NIN KATİLİ BULUNDU MU?

Köye 3 kilometre uzaklıktaki Kurudere mevkiinde yüz üstü su içerisine atılan 'in açlıktan öldüğü belirlendi. Üzerinde sadece 'nazar boncuklu' kolyesi kalan 'nın kıyafetleri de yine daha önce defalarca aranan cesedinin bulunduğu yerde bir hafta sonra tarla biçmeye giden köylüler tarafından bulundu.

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Son dakika haber: Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili flaş gelişme! O isim tutuklandı - Minik Leyla'nın babası konuştu
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