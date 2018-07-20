Lityum hapi nedir? Lityum hapı kedicikler ve Adnan Oktar Örgütü - Lityum Hapı özellikleri

Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyona ilişkin Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, 'kedicikler' olarak bilinen kadınlara her gün düzenli olarak bipolar bozukluklarda kullanılan ve sakinleştirici etkisi de olan lityum hapı verilmiş. Oktar için bir mağazada tek seferde 400 bin liralık alışveriş yapıldığı kaydedildi.

LİTYUM HAPI O HASTALIKLARIN KONTROL EDİLMESİNİ SAĞLIYOR...

Lityum, en yaygın olarak kullanılan duygudurum dengeleyicilerinden biridir. Vücuda belirli oranlarda lityum alınmadığı zaman bazı rahatsızlıklar meydana gelir. Lityum, hem manik hem depresif belirtilerin kontrolünde kullanılır ve başka belirtilerin tekrar ortaya çıkmasını önlemeye yardımcıdır.

Lityum en çok sinir sistemi ile ilgili hastalıklarda etkili olur ve manik depresif atakların azalmasını, atakların şiddetinin hafiflemesini sağlar.

Lityum hapları ne zaman kullanılır?

Lityum özellikle psikolojik hastalıkların tedavisinde kullanılır. Lityum haplarının doktor gözetiminde kullanılması gerekir. Lityum hapları, oral yolla alındıktan sonra vücutta 24 saat kadar kalır ve böbrekler aracılığıyla vücuttan atılır.

LİTYUM HAPLARININ EN ÇOK KULLANILDIĞI DURUMLAR:

– Bipolar bozukluğu önlemede,

– Tekrarlayan depresyonlara karşı,

– Mani ataklarının önlenmesinde,

– Şizofreni, depresyon ve bipolar bozukluk belirtilerini taşıyan Şizoaffektif bozukluğun kontrol altında tutulmasında,

– Suça meyilli olan saldırgan kişilerde,

– Alkol veya madde bağımlılıklarında kullanılır.

Bu tip sağlık sorunları olan kişilerin lityum ilacını sürekli kullanması gerekir. Hastanın ilaca ara vermesi, nöbetlerin şiddetli şekilde tekrarlamasına yol açabilir. Kandaki lityum seviyesinin sürekli kontrol edilmesi gerekir.

Lityum ilacının yan etkileri var mıdır?

Lityum alan kişilerde en çok görülen yan etkiler, idrara sık çıkma, ishal, kusma, halsizlik ve yorgunluk, susuzluk hissi, dilde yanma hissi, metalik tat, saç dökülmesi, ödem ve kilo almadır.

Kişi bu yan etkileri yaşadığında, özellikle de kusma, sendeleme veya bulanık görme gibi şikayetler yaşadığında muhakkak doktoruna bildirmelidir.

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