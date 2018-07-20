Son dakika haber: Saçları go-kart lastiğine takılan kadın ameliyata alındı!

Son dakika haberi: Samsun'da feci olay! Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva Samsun'un ilk adım ilçesinde go-kart lastiğine saçlarının dolanması sonucu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Annalyyeva ameliyata alındı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde ameliyata giren Annalyyeva'nın durumu ağır.

Samsun Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarıştığı sırada aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı. Saçları kopan ve saç derisinin yüzülmesi nedeniyle ağır yaralı halde olan Annalyyeva ameliyata alındı.

Go-kart pistine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olaya ilişkin incelemede bulundu.

GO KART PİSTİNDE İLK KAZA DEĞİL



Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği go-kart pistinde geçmiş yıllarda da benzer kazalar yaşandı. Adapazarı'nda 2013 yılında meydana gelen kazada Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, go-kart pistinde hızla bariyere çarpınca başı koparak feci şekilde can verdi.



Yine benzer bir kaza da geçen Nisan ayında İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. Genç bir kız, saçlarının go-kart aracına dolanması sonucu ağır yaralanmıştı.