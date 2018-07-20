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haber: Saçları go-kart lastiğine takılan kadın ameliyata alındı!

haberi: Samsun'un İlkadım ilçesinde, saçları go-kart lastiğine dolanan kadın çok ağır yaralandı. Türkmenistan uyruklu 22 yaşındaki Nurjemal Annalyyeva yapılan ilk müdahalenin hemen ardından ameliyata alındı. Saçları kopan ve derisinin yüzülmesi sebebiyle ağır yaralı halde bulunuan Türkmenistanlı kadın Ondokuz Mayıs Üniversite'sinde ameliyata alındı.

Giriş Tarihi: 20.7.2018 07:51
Son dakika haber: Saçları go-kart lastiğine takılan kadın ameliyata alındı!

haberi: Samsun'da feci olay! Türkmenistan uyruklu Nurjemal Annalyyeva Samsun'un ilk adım ilçesinde go-kart lastiğine saçlarının dolanması sonucu ağır yaralı halde hastaneye kaldırıldı. Annalyyeva ameliyata alındı. 'nde ameliyata giren Annalyyeva'nın durumu ağır.

Samsun Batıpark'taki pistte go-kart aracıyla yarıştığı sırada aniden sağ taraftaki lastiğe dolandı. Saçları kopan ve saç derisinin yüzülmesi nedeniyle ağır yaralı halde olan Annalyyeva ameliyata alındı.

Go-kart pistine gelen İlkadım Emniyet Müdürlüğü ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, olaya ilişkin incelemede bulundu.

GO KART PİSTİNDE İLK KAZA DEĞİL

Özellikle gençlerin ilgi gösterdiği go-kart pistinde geçmiş yıllarda da benzer lar yaşandı. Adapazarı'nda 2013 yılında meydana gelen kazada Üniversitesi (SAÜ) Çevre Mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi 24 yaşındaki Tuğba Erdoğan, go-kart pistinde hızla bariyere çarpınca başı koparak feci şekilde can verdi.

Yine benzer bir kaza da geçen Nisan ayında 'de meydana geldi. Genç bir kız, saçlarının go-kart aracına dolanması sonucu ağır yaralanmıştı.

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Son dakika haber: Saçları go-kart lastiğine takılan kadın ameliyata alındı!
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