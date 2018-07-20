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Son Dakika: Yolcunun almadığı valizden çıkanlar şoke etti

Son dakika haberi... 'den aktarmalı 'a gelen ve bagajlarını almadan 'ndan ayrılan yolcunun unuttuğu valizden piyasa değeri 50 bin TL olan 40 çıktı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018 12:10
Son Dakika: Yolcunun almadığı valizden çıkanlar şoke etti

Edinilen bilgiye göre, uyruklu F.T, Çin'den tarifeli uçakla 'nın başkenti Moskova aktarmalı 'a geldi. Çinli yolcu pasaport kontrolünün ardından valizini almadan 'ndan ayrıldı. Bu sırada Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri yolcunun alınmayan bagajları X-Ray cihazıyla kontrol ettiği sırada valizin içinde ticareti yasak olan tilki kürkleri olduğunu tespit etti. Piyasa değeri 50 bin lira olan 40 ekipler tarafından tutanakla teslim aldı. Daha sonra Atatürk Havalimanı'nda valizinin kaybolduğunu beyan eden Çinli yolcu F.T valizini teslim almak için özel yer hizmeti şirketine ait depoya geldi. Bu sırada şüpheliyi takip eden gümrük muhafaza ekipleri F.T'yi gözaltına alarak, hakkında işlem yaptı. Kürklere el konulurken, F.T'nin para cezasına çarptırıldığı öğrenildi.

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Son Dakika: Yolcunun almadığı valizden çıkanlar şoke etti
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