Aydın’da damat dehşet saçtı: 5 ölü, 4 yaralı

Aydın
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Nazilli İlçesinde damat pompalı tüfekle dehşet saçtı. 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. İddiaya göre eşiyle boşanma aşamasında olan Mustafa Duran
, Zafer Mahallesi'ndeki kayınpederinin evine giderek bahçede ailece yemek yiyen eşi ve akrabalarına kurşun yağdırdı. Cani damadın kurşunlarına hedef olan Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç ile Bekir Cihan Karakılıç olay yerinde, Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya ise kaldırıldığı Nazilli Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Zanlının eşi Tülin Duran, kızı Tuğçe Duran, Serpil Karakılıç ve Şükran Karakılıç ise feci olaydan yaralı kurtuldu. Kaçan Mustafa Duran'ı yakalamak için çalışma başlatıldı.