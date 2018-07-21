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Dolmabahçe’de yol çöktü trafik kilitlendi

’da Vodafone Park Stadı önünde bulunan yolda çökme meydana geldi. Yaklaşık 2 metre çapındaki çukur nedeniyle ulaşım Karaköy yönünde trafiğe kapatıldı

BARIŞ SAVAŞ DERVİŞ UĞURLU Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018
Dolmabahçe’de yol çöktü trafik kilitlendi
Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Yolda yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşurken ulaşım Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri, yolun çevresinde güvenlik önlemi aldı. İSKİ, İGDAŞ ve ekipleri de yolun çöken kısmında incelemelerde bulundu. 'ne bağlı ekipler göçüğü beton dökerek kapattı. Olay sırasında meydana gelebilecek olası bir kazanın Vodafone Park Stadı'nın güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek önlem alındığı ortaya çıktı. Bir güvenlik görevlisi "Bir otobüs durdu. Neden yamuk duruyor bu otobüs diyerek yola yaklaştım. Yolun çökeceğini anlayınca hemen bayrak direğini yolun ortasına koydum. Ardından zaten yol çöktü" dedi. Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Yapılan ilk tespitlerde çökmenin asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşılmıştır. Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılıyor. Çökme olan bölgede yeni bir çökme ihtimali bulunmuyor" denildi.
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Dolmabahçe’de yol çöktü trafik kilitlendi
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