Dolmabahçe’de yol çöktü trafik kilitlendi

Beşiktaş Meclis-i Mebusan Caddesi'nde dün akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Yolda yaklaşık 2 metre çapında çukur oluşurken ulaşım Karaköy istikametinde trafiğe kapatıldı. Polis ve zabıta ekipleri, yolun çevresinde güvenlik önlemi aldı. İSKİ, İGDAŞ ve BEDAŞ
ekipleri de yolun çöken kısmında incelemelerde bulundu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne bağlı ekipler göçüğü beton dökerek kapattı. Olay sırasında meydana gelebilecek olası bir kazanın Vodafone Park Stadı'nın güvenlik görevlileri tarafından fark edilerek önlem alındığı ortaya çıktı. Bir güvenlik görevlisi "Bir otobüs durdu. Neden yamuk duruyor bu otobüs diyerek yola yaklaştım. Yolun çökeceğini anlayınca hemen bayrak direğini yolun ortasına koydum. Ardından zaten yol çöktü" dedi. İstanbul
Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Yapılan ilk tespitlerde çökmenin asfalt altındaki deformasyondan meydana geldiği anlaşılmıştır. Asfalt kaplama ile zemin arasındaki kaymanın nedeni araştırılıyor. Çökme olan bölgede yeni bir çökme ihtimali bulunmuyor" denildi.