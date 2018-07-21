KADEM 1. olağanüstü genel kurulu yapıldı

KADEM Kurucu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Doç. Dr. E. Sare Aydın Yılmaz, KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu ve KADEM Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşma yaptığı genel kurulda delegelerin seçimi ile yeni yönetim kurulu seçildi.

Genel Kurulun açılış konuşmasını yapan Sümeyye Erdoğan Bayraktar, kadın konusunun toplumun genelini ilgilendirdiğini vurgulayarak taciz vakaları üzerinde durdu. Bayraktar: "Taciz vakaları illa mağduriyet üzerinden okunacaksa, tacize uğrayan kadının babasının, eşinin, erkek kardeşinin de mağdur olduğunu belirterek bunun o erkeklerin de meselesi olduğunu ifade etti.

Bayraktar: "Kadının toplumda ikincilleştirilmesi de, toplumsal hayattan ötelenmesi de Allah'ın çizdiği sınırların dışına çıkmaktır. KADEM, bu bakış açısıyla kadın-erkek ayrımı yapmadan herkese sesleniyor. Amacımız sadece kadınların değil, ailenin ve toplumun huzur ve refahıdır. Paradigmaları değiştiren, yerleşik kalıpları yıkan bir bakış açısıyla, kadının toplumda hak ettiği konuma gelmesinin önünde engel olan algıları dönüştürmek için çalışıyoruz. Adalet ilkesi çalışmalarımızda hep pusula işlevi gördü. Kadınların karar mekanizmalarında daha etkin yer almaları, sembolik temsiliyetlerden öte gerçek anlamda temsil gücü elde etmeleri yolunda dayanışmamızı artıracak ve hep birlikte, varlığımızı en nitelikli biçimde ortaya koymak için çabalayacağız" dedi.

Bayraktar'ın ardından konuşan KADEM Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu KADEM'in "Cinsiyet Eşitliği" yerine, "Cinsiyet Adaleti" anlayışı ile hareket ettiğini belirterek "Fıtrattan gelen farklılıkları zenginlik olarak yorumlayıp, kadın meselesinin daha doğru okunmasını sağladığını söyledi.

Gümrükçüoğlu: "KADEM, milli, manevi ve kültürel değerlerimizi ön planda tutarak daha adaletli ve hakkaniyetli bir toplumsal düzenin inşa edilmesine katkıda bulundu. İnsanların en değerlisi, 'Takvâda en üstün olanıdır.' referansıyla, kadın-erkek Allah'a kullukta eşittir. Farklı psikolojik ve fizyolojik yapıları nedeniyle hak ve sorumlulukları da farklı olan kadın-erkek, birbirini tamamlayarak yeryüzünü en iyi şekilde imâr etmekle mükelleftir" dedi.

Konuşmasında vakıf kurmanın önemine de değinen Gümrükçüoğlu; "Vakıf kurmak; insanlığın yararına çalışmak, kendimizi topluma adamak, sevdiğimiz şeyleri Allah yolunda sarf edip rıza-ı İlahi'ye ulaşmak demektir" diyerek, pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış topraklarımızın, bizlere vakıf kültürüyle yoğrulmuş bir geleneği miras bırakmış olduğunu da hatırlattı.

Özellikle son dönemde gündemi meşgul eden cinayetlere de değinen Gümrükçüoğlu; 'Bir insanı öldürmek tüm insanlığı öldürmek gibidir' şiarı apaçık önümüzde dururken; insanlık onurunu ayaklar altına alan cinayetler, yaratılanların en şereflisinin, fıtratından ne kadar uzaklaşıp alçalabileceğini gözler önüne seriyor" dedi.

Eğitimin önemini de vurgulayan Gümrükçüoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bizler, ilim talep etme ve öğrenmenin, kadın erkek demeden her birey için gerekli olduğu bilinciyle; Türkiye genelinde eğitimde fırsat eşitliği ve kız çocuklarının okullaştırılması ile ilgili, farkındalık oluşturacak proje, kampanya ve söylemler üretmeyi sürdüreceğiz" dedi.

Gümrükçüoğlu'nun ardından söz alan KADEM Kurucu Başkanı Doç. Dr. Sare Aydın "5 buçuk yıl önce kurduğu bu hayalin gerçekleşmiş olmasından dolayı duyduğu mutluluğu belirterek; "Yeni görevim gereği sizlerle daha fazla bir arada olamayacağım için üzgünüm ama biliyorum ki, bu hareket Türkiye'nin hareketidir" vurgusunu yaptı.

"KADEM, kendi içinde bir milletvekili ve bir bakan çıkardı. Kardeşimiz Sn. Zehra Hanım'ın da Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı görevinde diğer kadın bakanlarımız gibi azimli ve başarılı olacağına yürekten inanıyorum" diyen Aydın; "Ülkemizi geleceğe taşıyacak KADEM'in yeni ekibine, yeni başkanına, geçmişteki tüm çalışma arkadaşlarına, bu yolda kendisi ile birlikte yürüyen tüm arkadaşlarına ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza minnet ve şükranlarını sundu.

KADEM I. Olağanüstü Genel Kurulu'nda son konuşmayı yapan Çalışma-Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni hükümet sisteminin ilk kabinesi olarak sorumluluklarının farkında olduklarını vurgulayarak, görevini devraldığı iki güçlü bakanımıza; yaptıkları çalışmalar, açtıkları ufuklar için teşekkür etti. Selçuk, bundan sonra yapacakları çalışmalarda da ortak akla, çalışmaya ve fikir danışmaya önem vererek biz olma bilinciyle hareket edeceklerini ve Türkiye'yi hep beraber daha müreffeh yarınlara taşıyacaklarını belirtti.

Bakan Selçuk: "Demokratikleşmeden kalkınmaya, toplumsal sorunların çözümünden, insanımızın refah ve mutluluğuna kadar pek çok alan, kadınlarımızın bakış açısına ve emeğine ihtiyaç duymaktadır" dedi.

Konuşmaların ardından Tokat Milletvekili Av. Özlem Zengin'in Divan Başkanlığı'nı yaptığı KADEM I. Olağanüstü Genel Kurulu'nun 2. Oturumu'nda delegelerin oyları sonucunda yeni yönetim kurulu üyeleri seçildi.

KADEM I. Olağanüstü Genel Kurulu, delegelerin oylarıyla seçilen Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu'nun yaptığı teşekkür konuşmasıyla sona erdi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi günü gerçekleştirilen I. Olağanüstü Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleri;

Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu

Sümeyye Erdoğan Bayraktar

Dr. H. Şule Albayrak

Hüsna Hamiyet Bayram

Özgül Özkan Yavuz

Av. Derya Yanık

Dr. Fatmanur Altun

Av. Betül Altınsoy Yanılmaz

Sevim Zehra Can Kaya