Mısır’da gizemli lahit açıldı

Mısır
'ın
İskenderiye kentinde inşaat için yapılan kazıda 30 ton ağırlığında tarihi lahit bulunmuştu. Devasa siyah granit lahit, düzenlenen bir törenle açıldı. Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Mostafa Waziri, lahdin iddia edildiği gibi Büyük İskender
'e ait olmadığını doğruladı. Eski Eserler Bakanlığı'ndan bir heyet, lahdin savaş sırasında ölen üç savaşçının kalıntılarını barındırdığını söyledi. Lahdin açılışı, su sızıntısı yüzünden üç güç ertelendi. Bakanlık, suyun muhtemelen bir kanalizasyon kanalından lahde sızdığını belirtti. Bu mumyaların bozulmasına ve sadece iskeletlerini bırakmasına neden olmuş olabilir. Waziri, lahdin hangi döneme ait olduğunun henüz tespit edilemediğini söyledi.