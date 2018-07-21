Ümraniye’de doktora saldırı

İstanbul
Ümraniye'de Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ
) Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Aytekin Kaymakçı, dün hasta muayene ettiği sırada, kapıda bekleyen hasta yakınları arasında kavga çıktı. Kapıya çıkarak hasta yakınlarına sırası geleni muayene ettiğini söyleyen Kaymakçı, kavgaya karışan bir hasta yakını tarafından önce hakarete maruz kaldı, ardından da yabancı cisimle saldırıya uğradı. Yüzü ve alnına darbeler alan Kaymakçı kafa travması geçirdi. Tomografisi çekilen doktor, beyin cerrahi servisinde müşahede altına alındı. SBÜ Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl
, konunun yargıya intikal ettiğini ve takipçisi olacaklarını söyledi.