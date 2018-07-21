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Yem karma makinesine düştü ve öldü!

'in Bigadiç ilçesinde yem karma makinesine düşen besici (50), yaşamını yitirdi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 21.7.2018 17:17
Yem karma makinesine düştü ve öldü!

Bigadiç'in kırsal 'nde dün gece besi hayvanlarına yem hazırlayan , ot, tahıl ve buğday sapı atarken yem karma makinesine düştü. Mutlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

MAHALLE SAKİNLERİ TARAFINDAN MAKİNEDEN ÇIKARILDI!

Ramazan Mutlu'nun cansız bedeni, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından makineden çıkartılarak, Bigadiç Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Evli ve 2 kız babası Mutlu'nun ölümü mahallede üzüntü yaratırken, cenazenin bugün İlyaslar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

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Yem karma makinesine düştü ve öldü!
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