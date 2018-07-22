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Annesi babası ve amcası gözaltında

MİHRİBAN KOÇAKER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018
Annesi babası ve amcası gözaltında
'ın ilçesinde 10 Temmuz'da yaylada kaybolan 3 yaşındaki 'ı arama çalışmaları sürerken, olayla ilgili küçük kızın babası, annesi ve amcasının da aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Turhal ilçesi Yenisu köyü yaylasındaki çadırlarının önünden kaybolan 3 yaşındaki Evrim'in bulunması için , jandarma ekipleri ile JAK Köpeği "Mavi"nin bölgede arama çalışmaları sürüyor. Küçük kızla ilgili herhangi bir ize rastlanmaması Evrim'in kaçırılmış olabileceği ihtimalini güçlendirirken, Turhal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri dün Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan, amcası Niyazi, babaannesi Sati Atış ve komşuları Ali Hin'i gözaltına aldı. İfadelerinin alınmasının ardından babaanne Sati Atış ve komşuları Ali Hin serbest bırakılırken, Evrim'in annesi Dilek, babası Burhan ve amcası Niyazi Atış'ın sorgusu halen devam ediyor.
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Annesi babası ve amcası gözaltında
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