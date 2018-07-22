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feci : 2 ölü, 6 yaralı

’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik sında 2 kişi hayatını kaybederken, 4’ü çocuk 6 kişi de yaralandı

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 04:16 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 04:17
Çorum feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
Edinilen bilgilere göre Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 14. Kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Kerep Ünsal yönetimindeki 19 UB 443 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Güler Ünsal ve Şükriye Ünsal hayatını kaybederken, sürücü Kerep Ünsal ve diğer yolcular Metehan Burcu, Makbule Nur Burcu, Alperen Ünsal ve Şenel Burcu yaralandı.

Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla 'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazada hayatını kaybeden Güler ve Şükriye Ünsal'ın cenazeleri Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazazedelerin yakınları kaza yerinde sinir krizi geçirirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Çorum feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı
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