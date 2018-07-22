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'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

'un Sungurlu ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 06:58 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 06:58
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı

'ın kullandığı 19 UB 443 plakalı araç, Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 14'üncü kilometresinde, takla atarak, şarampole devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

, araçta sıkışan Güler ve , olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Kerep Ünsal ve aynı araçta bulunan Emirhan ve Gazi Ünsal ile Metehan, Makbule ve Şenel Burcu ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Güler ve Şükriye Ünsal'ın cenazeleri, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga götürüldü.

Bu arada olay yerinde fenalık geçiren kazazedelerin bazı yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti.

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Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
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