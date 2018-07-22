Düden Şelalesi’nin tanıtım elçisi: Alex

Antalya
'da her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Düden Şelalesi
'nin maskotu papağan Alex
herkesi kendine hayran bırakıyor. Şelalenin korkulukları üzerine çıkan 3 yaşındaki Anamakadov cinsi papağan, gün boyu şelalenin akışını ve denizdeki tur teknelerini izliyor. Dünyaca ünlü Düden Şelalesi'ni görmeye gelen turistler Alex'e hayran kalıyor ve onunla fotoğraf çektiriyor. Sabahın ilk ışıklarından akşam vaktine kadar manzaranın keyfini süren Alex, turistleri dört gözle bekliyor. RESİM ÇEKTİRİYORLAR
Eline konan Alex'le poz veren Alman öğretmen Krista Ahen, "Çok hoş bir durum. İlk anda kısa süreli tedirginlik yaşıyorsun. Ama sonra alışıyor ve seviyorsun. Çok cana yakın bir papağan" diye konuştu. Düden şelalesinin maskotu Alex'i gören turistler onu alıp götürmek istiyor. Sahibine fiyatını soruyorlar. Sahibi Onur Gül, "Şu anda bu kuşun fiyatı 9 bin lira civarında. Satılık olmadığını söyleyince özellikle turistler çok üzülüyor. Bazıları iki üç misli fiyat teklif ediyor. Ancak hiçbir şekilde satmayız. Çünkü biz de Alex'i çok seviyoruz. O aynı zamanda Antalya'nın tanıtım elçisi ve maskotu oldu" diye konuştu. Alex'in aylık yiyecek masrafının 3 bin lirayı bulduğunu belirten sahibi Gül, sözlerini şöyle noktaladı: "En çok sevdiği yiyecek çam fıstığı. Adeta bayılıyor. Bunun yanında çekirdeği de çok seviyor."