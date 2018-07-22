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'de sı: 1 ölü, 3 yaralı

Enez ilçesindeki sında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 07:37
Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

Alınan bilgiye göre, Uzunköprü istikametinden Enez'e giden Orhan Çarıkçı idaresindeki 22 LB 863 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, devrildi.

da, sürücü Orhan Çarıkçı ile otomobilde bulunan Zeynep Çarıkçı, Berna Yanık ve Zeynep Selda Sağlam yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Enez Devlet Hastanesi'kaldırılanlan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Keşan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan Zeynep Çarıkçı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı
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