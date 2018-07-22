Emekli maaşları ile ilgili son dakika açıklaması! Emekli farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Emekli maaşına fark ücreti ile ilgili son dakika haberi geldi! Müjdeli haber SGK tarafından verildi. Milyonlarca emeklinin merak içinde beklediği müjdeli haber için tarih belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 'dan yapılan açıklamada emeklilerin maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklı alacağı fark ücreti için tarih belli oldu. İşte emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

EMEKLİ MAAŞINA FARK O TARİHTE YATACAK

Milyonlarca emekli tüm sene boyunca Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyordu. Temmuz zamlarında yüzde 9.17 oranında zam alan emekliler ikramiyelerle birlikte bu yaz derin bir nefes aldılar. İlk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda 9.17 oranında yapılması kararlaştırılan zam haberi sonrası emekliler beklediği zam miktarına kavuştu.