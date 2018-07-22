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Emekli maaşları ile ilgili açıklaması! Emekli farkları ne an yatacak? İşte detaylar...

Emekli maaşları ile ilgili haberi! Emeklilerin aylardır beklediği ve ikramiyelere kavuşması sonrası rahata erdiler. Yapılan iyileştirme ve bayram da verilen ikramiyelerle birlikte iyi oranda zam alan emekliler için fark ücretlerinin ne zaman yatacağı ise merak konusu oldu. ( Kurumu) tarafından yapılan açıklamada fark ücretlerinin ne zaman yatacağı açıklandı. İşte emeklilerin merak içinde beklediği o haberin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 22.7.2018 09:28
Emekli maaşları ile ilgili son dakika açıklaması! Emekli farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...

Emekli maaşına fark ücreti ile ilgili haberi geldi! Müjdeli haber tarafından verildi. Milyonlarca emeklinin merak içinde beklediği müjdeli haber için tarih belli oldu. Kurumu (SGK) 'dan yapılan açıklamada emeklilerin maaşlarına yapılan lardan kaynaklı alacağı fark ücreti için tarih belli oldu. İşte emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri...

EMEKLİ MAAŞINA FARK O TARİHTE YATACAK

Milyonlarca emekli tüm sene boyunca Temmuz ayında yapılacak zammı bekliyordu. Temmuz zamlarında yüzde 9.17 oranında zam alan emekliler ikramiyelerle birlikte bu yaz derin bir nefes aldılar. İlk 6 aylık enflasyon verileri doğrultusunda 9.17 oranında yapılması kararlaştırılan zam haberi sonrası emekliler beklediği zam miktarına kavuştu.

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Emekli maaşları ile ilgili son dakika açıklaması! Emekli farkları ne zaman yatacak? İşte detaylar...
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