İyilik meleği Umut asteğmenin acı sonu

Ankara
'da görevli 22 yaşındaki Asteğmen Umut Özkan
otomobiliyle çarptığı köpeği yol kenarına çekip yardım etmek isterken bir başka otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Balıkesirli olan Umut Özkan yardımseverliği ile biliniyordu. Umut üniversite eğitimi için gittiği Ağrı
'da kendisi gibi gönüllü arkadaşlarıyla birlikte yaptıkları sosyal çalışmalarla yöre halkının gönlünde taht kurmuştu. Üzücü kaza önceki gün Ankara Gölbaşı'nda yaşandı. Umut Özkan'ın kullandığı otomobil, Tulumtaş mevkisi İncek köprüsü çıkışında bir sokak köpeğine çarptı. Kazanın ardından otomobilinden inerek köpeği yolun kenarına çekip, veterinere götürmek isteyen Özkan'a, aynı istikamette seyir halinde olan Erdoğan Ç. yönetimindeki araç çarptı. Özkan'a çarpan araç, yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Umut Özkan olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada sürücü Erdoğan Ç. ile aynı araçtaki Ersin Erhan Y. yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Balıkesirli Umut Özkan'ın Ayvalık'a bağlı Altınova'da yaşayan ailesi acı haberle yıkıldı. Ağrı'da İbrahim Çeçen
Üniversitesi'nde Bilgisayar Bölümü mezunu Özkan, Ağrı'nın kırsal köylerinde ve mezralarda yaşayan öğrencilere kıyafet, ayakkabı ve eğitim malzemelerini hayırseverlerden temin edip, dağıtıyordu. Ağrı Dernekler Birliği Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkan Yardımcılığı da yapan Umut Özkan; sık sık Ayvalık'ta faaliyet gösteren Şefkat Evleri Derneği'nden kamyonlar dolusu kıyafet alıp, Ağrı'daki ihtiyaç sahiplerine dağıtıyordu.