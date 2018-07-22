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Katliamdan önce helalleşmiş

’da, 5 kişiyi öldüren 4 kişiyi yaralayan Mustafa Duran, yakalanacağını anlayınca teslim oldu. Duran’ın olay öncesi kardeşleriyle helalleştiği ortaya çıktı

ÜMİT ÖZMEN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018
Katliamdan önce helalleşmiş
'ın ilçesinde boşanmak üzere olduğu eşinin ailesine ateş açarak 5 kişiyi öldüren, 4 kişiyi yaralayan zanlı Mustafa Duran, tutuklandı. Duran'ın eşiyle birlikte ortak iş kurdukları ancak anlaşmazlık sonucu dükkanı kapattıkları, genç kadının da evi terk edip, boşanma davası açtığı öğrenildi. Yaşadığı olaylar nedeniyle psikolojisi bozulan Mustafa Duran'ın bir hafta önce kendi kardeşleriyle halleştiği, bunun üzerine kardeşlerinin de yengesi Tülin Duran'ı arayarak dikkatli olması konusunda uyardığı öğrenildi.
Eşinin kaldığı eve gelerek tartışmaya başlayan Mustafa Duran, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında getirdiği 2 adet pompalı tüfekle dehşet saçtı. Duran'ın açtığı ateş sonucu evde misafir olarak bulunan Mehmet Kahya ve eşi Filiz Kahya, kayınbirader Birol Karakılıç ve eşi Emine Özlem Karakılıç, diğer kayınbirader Bekir Cihan Karakılıç hayatını kaybetti, Tülin Duran ve kızı Tuğçenur Duran'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı. Dün sabah polise teslim Duran çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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Katliamdan önce helalleşmiş
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