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Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu

’nin Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde oturan lise öğrencisi (18), serinlemek için girdiği çayda boğuldu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 22.7.2018 22:55 Güncelleme Tarihi: 22.7.2018 22:59
Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu

Yenice ilçesine bağlı Pazarköy köyünde oturan Çan Sağlık Meslek Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi , bugün arkadaşlarıyla yüzmek üzere çaya gitti. Bayatlar köyü kenarından geçen Koca Çay'a giren liseli genç, arkadaşlarının gözü önünde boğulma tehlikesi geçirdi. Baygın vaziyette sudan çıkarılan ve haber verilmesi ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Tunç, kaldırıldığı Yenice Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yenice'de çaya giren lise öğrencisi boğuldu
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