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2018 DUS ve başvuruları ne zaman? - Diş Hekimliği Uzmanlık ve Denklik Sınavı tarihi belli oldu mu?

'nin 2018 için açıkladığı sınav takviminde yer alan DUS ve sınavları için adaylar yoğun araştırmalarını sürdürüyor. Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile başvurularının ne zaman olacağını merak eden adaylar, '2018 DUS başvuru tarihi ne zaman?' ve 'STS belli oldu mu?' sorularıyla sınavlara ilişkin bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, DUS ve STS başvuru tarihleri ne zaman? Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı tarihi açıklandı mı? Denklik sınavı ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.7.2018 10:57
2018 DUS ve STS başvuruları ne zaman? - Diş Hekimliği Uzmanlık ve Denklik Sınavı tarihi belli oldu mu?

Temmuz ayı 2018 sınav takviminin tarafından paylaşılmasının ardından, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı için adaylar detaylı bilgi edinmeye çalışıyor. Sonbahar dönemi DUS ve başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışan adaylar, bir yandan da ilgili sınavların tarihlerini merak ediyor. 2018 STS ve DUS başvuruları başladı mı? Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile tarihleri ne zaman?

DUS VE STS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Denklik Sınavı başvuruları 25 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak ve 1 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek. Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

2018 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merakla araştırılan bir diğer önemli konu başlığı olan 'DUS sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı da belli oldu. , 16 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları da 9 Ekim tarihinde açıklanacak.

DİŞ HEKİMLİĞİ DENKLİK SINAVI TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı tarihi de açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan ne göre, Diş Hekimliği Denklik sınavı da 16 Eylül 2018 günü gerçekleşecek ve ilgili sınavın sonuçları 9 Ekim günü belli olacak.

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