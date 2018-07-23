2018 DUS ve STS başvuruları ne zaman? - Diş Hekimliği Uzmanlık ve Denklik Sınavı tarihi belli oldu mu?

Temmuz ayı 2018 sınav takviminin ÖSYM tarafından paylaşılmasının ardından, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ile Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı için adaylar detaylı bilgi edinmeye çalışıyor. Sonbahar dönemi DUS ve STS başvuru tarihlerini öğrenmeye çalışan adaylar, bir yandan da ilgili sınavların tarihlerini merak ediyor. 2018 STS ve DUS başvuruları başladı mı? Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı ile Diş Hekimliği Denklik sınavı tarihleri ne zaman?

DUS VE STS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ve Diş Hekimliği Denklik Sınavı başvuruları 25 Temmuz 2018 tarihinde başlayacak ve 1 Ağustos 2018 tarihinde sona erecek. Başvurular, ÖSYM'nin resmi internet sitesi osym.gov.tr üzerinden yapılacak.

2018 DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Merakla araştırılan bir diğer önemli konu başlığı olan 'DUS sınavı ne zaman?' sorusunun yanıtı da belli oldu. Diş Hekimliğinde Uzmanlık sınavı, 16 Eylül 2018 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları da 9 Ekim tarihinde açıklanacak.

DİŞ HEKİMLİĞİ DENKLİK SINAVI TARİHİ AÇIKLANDI MI?

Diş Hekimliği Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı tarihi de açıklandı. ÖSYM tarafından açıklanan sınav tarihine göre, Diş Hekimliği Denklik sınavı da 16 Eylül 2018 günü gerçekleşecek ve ilgili sınavın sonuçları 9 Ekim günü belli olacak.