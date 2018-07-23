2018 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 ÖSYM YKS sonuçları

2 milyonu aşkın öğrenci YKS, TYT ve AYT sınavlarına girdiler. Ölçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 'nin düzenlediği bu sınav bu yıl ilk kez uygulandı. Üniversiteye katılmak için hak kazanmaya çalışan öğrenciler sınavın bitmesi ile birlikte rahatlasalarda şimdi asıl merak ettikleri konu sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusu oldu. Peki YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? TYT ve AYT sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte bu soruların cevapları...

YKS SINAVI TYT VE AYT SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Bu sene erken seçim kararının çıkması ile birlikte sınav tarihleri de değişmişti. ÖSYM sınavların açıklanacağı tarihle ilgili de değişikliğe giderken sınavın açıklanacağı tarih olarak 31 Temmuz 2018'i belirledi. Sonuçları ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilirsiniz...

SINAVLARA KAÇ KİŞİ KATILIM SAĞLADI

TYT'ye başvuru yapan 2 milyon 381 bin 784 aday 7 bin 884 binadaki 129 bin 291 salonda, AYT'ye başvuran 2 milyon 19 bin 853 aday 6 bin 746 binadaki 108 bin 470 salonda, YDT'ye başvuran 131 bin 453 aday ise 779 binadaki 6 bin 418 salonda sınava alınacak.

YKS SINAVINDA KAÇ SORU BULUNUYOR

TYT'de adaylara Türkçe testinden 40, Sosyal Bilimler testinden 20, Temel Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yöneltildi. AYT'de ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinden 40, Sosyal Bilimler-2 testinden 40, Matematik testinden 40, Fen Bilimleri testinden 40 soru, YDT'de ise 80 soru soruldu.

2018 YKS BARAJ PUANI KAÇ OLDU?

Yaklaşık 2 buçuk milyon öğrencinin gireceği 2018 YKS sınavı baraj puanı belli oldu. Buna göre yapılan resmi açıklamalar çerçevesinde Yükseköğretim Kurumları Sınavın barajını geçmek için en az TYT'de 150'yi geçmek, Alan Yeterlilik Testi'ndeki (AYT) 180'i geçmeleri gerek. Yani öğrenciler girdikleri sınavda TYT'den 15 net AYT'den 20 net yapmak zorunda.