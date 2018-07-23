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’da orman ı

ERDOĞAN ÖZTÜRK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018
Antalya’da orman yangını
Antalya'nın Aksu ilçesinde orman ı çıktı. Can kabının olmadığı yangında dumandan etkilenen iki kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurşunlu ve Yurtpınar mahallelerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangına müdahale etmek üzere Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 uçak, 7 helikopter, 40 arazöz, 9 dozer ile orman işçileri sevk edildi. Kısa sürede seralara ve yerleşim bölgesine sıçrayan yangının kısmen kontrol altına alındığı kaydedildi.
Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, "Yaklaşık 60 hektarlık bir alanda çıkan yangında ilk belirlemelere göre bazı evler ve sera alanları zarar görmüş durumda ama henüz net bir tespit çalışması yapmadık. Halen söndürme çalışmaları sürüyor. Havadan ve karadan devam eden söndürme çalışmaları ile şu an yangının ilerleyişi durduruldu" diye konuştu.
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Antalya’da orman yangını
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