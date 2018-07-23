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Arkadaşını ölüme terk edip, ağacın altında uyumuş!

’ın Köşk ilçesinde meydana gelen sında, arkadaşını ölüme terk ederek ortadan kaybolan motosiklet sürücüsü saatler sonra ortaya çıktı. Ayılınca gidip jandarmaya teslim olan sürücünün, nın ardından yolun karşısındaki bir evin bahçesine gidip uyuduğu ortaya çıktı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 17:35
Arkadaşını ölüme terk edip, ağacın altında uyumuş!

Köşk'e bağlı Ovaköy Mahallesi yakınlarında Pazar sabaha karşı meydana gelen sında, kontrolden çıkarak karşı şeride geçen motosikletten düşen (30), diğer araçların üzerinden geçmesi sonucu feci şekilde can vermişti. Güvenlik kameralarına yansıyan da, motosikleti kullanan kişi yolun karşısına geçip kaybolmuştu.

"YAŞANANLARI HATIRLAMIYORUM"

Jandarma ekiplerinin bulunması için çalışma başlattığı sürücü Ali S., kazanın ardından geçen 16 saat sonra İlçe Jandarma Komutanlığına giderek teslim oldu. Aşırı alkollü oldukları için yaşananları hatırlamadığını savunan Ali S.'nin kaza sonrası yolun karşısındaki kullanılmayan evin bahçesine girdiği, buradaki ağacın altında uyuyakaldığı ve saatler sonra ayılınca yaşananların farkına varıp teslim olduğu ortaya çıktı.

YOLU KARIŞTIRDIKLARI İÇİN...

Motosikleti kendisinin kullandığını itiraf eden Ali S.'nin jandarmadaki ifadesinde kazada ölen İsmail Tosun ile birlikte alkol aldıklarını, dönüş yolunda yolu karıştırmaları nedeniyle İsmail Tosun'un kendisini kolundan çekiştirmesi sonucu kazanın meydana geldiğini, bundan sonra yaşananları hatırlamadığını söylediği öğrenildi. Kazanın ardından arkadaşını ölüme terk eden sürücü Ali S.'ye alkollü araç kullanmaktan para cezası kesildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Arkadaşını ölüme terk edip, ağacın altında uyumuş!
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