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Balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
'in Çeşme ilçesinde balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi. Sahil güvenlik ekipleri, 3 kişiyi ise sağ kurtardı. Alaçatı Mahallesi Körfezi açıklarında bir balıkçı teknesi, önceki akşam, olumsuz hava şartları sonucu alabora oldu. İhbar üzerine sahil güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti. Ekipler, 3 kişiyi denizden sağ olarak kurtardı. İzmir'de elektrik panoları üreten Turgutlulu işadamı Ertan Gökkılıç (36) ile personeli Ahmet Argon'un (30) ise cesedine ulaşıldı. Gökkılıç ve Argon'un cesetleri, İzmir Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hayatta kalan 3 kişinin, ekipler gelene kadar bölgedeki balık kafeslerine tutundukları belirtildi. DHA
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Balıkçı teknesi alabora oldu: 2 ölü
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