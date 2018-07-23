Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Balıkesir'de korkunç cinayet!

'de korkunç cinayet!

'in merkez Karesi ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte ayrıntılar...

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 14:45 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 15:11
Balıkesir'de korkunç cinayet!

Merkez Karesi ilçesinde alacak yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü. 'in merkez Karesi ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ALACAK YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI!

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki kahvehanede Ahmet G. (54) ile Tayfun Doğanlaroğlu (41) arasında alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine , önce Ahmet G. yanındaki bıçakla Doğanlaroğlu'nun burnunu kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Doğanlaroğlu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, gözaltına alındı.

Evrim Atış'ın babası ve annesi için ek gözaltı süresi verildi!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Balıkesir'de korkunç cinayet!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN