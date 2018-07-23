Balıkesir'de korkunç cinayet!

Merkez Karesi ilçesinde alacak yüzünden çıkan kavgada bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede öldü. Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde alacak meselesinden çıkan kavgada bıçaklanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ALACAK YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI!

Alınan bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi'ndeki kahvehanede Ahmet G. (54) ile Tayfun Doğanlaroğlu (41) arasında alacak yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine , önce Ahmet G. yanındaki bıçakla Doğanlaroğlu'nun burnunu kesti, sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Ağır yaralanan Doğanlaroğlu, 112 Acil Servis ekibince kaldırıldığı Balıkesir Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Zanlı, gözaltına alındı.