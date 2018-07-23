Bilim sanat kâşifleri buluştu

TÜBİTAK
desteğiyle Bahçelievler İTO Bilim ve Sanat Merkezi tarafından "Bilim ve Sanat Kâşifleri Doğada" projesi gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın tanılama testleri ile belirlenmiş üstün ve özel yetenekli 25 öğrenci doğayla buluştu. Projenin yürütücüsü Sosyal Bilgiler öğretmeni Yakup Ayaydın "Öğrencilerin çevre bilgisini, duyarlılığını ve bilincini geliştirmelerine yardımcı olduk" dedi. İstanbul Üniversitesi laboratuvarları, Botanik Bahçesi ve Belgrad Ormanı'na giden öğrenciler, bireysel ve grup çalışmaları yaptı. Projeye katılan Beyza Karahan, "Bir sürü yeni bilgi öğrendim" dedi. Caner Çalışkan ise "Benim için eğlenceli ve öğreticiydi" diye konuştu.
Ceren DOĞAN/SABAH