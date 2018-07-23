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Damada düğün dayağı...

’da bir köy düğününde ve sağdıcın başına gelmeyen kalmadı. Damat düğününde kemerle bol bol dayak yedi. Erzincan'a bağlı Güllüce köyünde yapılan düğün de damat ve sağdıcı davetliler tarafından kemerle dövüldüler, araba fırçasıyla sabunlanıp bıçakla tıraş oldular, tuzlu su içip soğan yediler.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 12:47
Damada düğün dayağı...

Güllüce köyünde köy odası oyunları düğünlerde yaşatılıyor. Düğünden bir gün önce damadın evinde düzenlenen eğlenceye, arkadaşları ve yakınları katılıyor. Köy oyunlarında ve arkadaşları adeta işkencesi yaşıyor. İzleyenlerin kahkahaları ve alkışları arasında gece geç saatlere kadar süren eğlencede damat, sağdıç ve arkadaşları oyun süresince seslerini çıkartamıyorlar. Davul zurna eşliğinde halaylar çekilmesi ve ikramların sunulması ile başlayan eğlenceyi kadınlar ise balkonlardan izliyor.

İSTENİLENİ YAPMAYANLARA DAYAK...

Gece geç saatlere kadar süren köy oyununda damat ve sağdıcı sandalyelere oturtuluyor. Ardından otomobil yıkama fırçası ile yüzleri köpürtülüyor. Oyunda berber kılığına giren vatandaş, bu sefer elinde bıçakla, damat ve arkadaşlarını tıraş ediyor, kafalarını kovaya sokarak yıkıyor. Son olarak oyuna katılanların yüzleri siyah boya ile boyanıyor. Eğlenceler sırasında davetlilerden kimilerinin çoraplarının çıkarılması isteniyor, kimilerinin ise ayakkabı bağlarını çözülmesi. Bu sırada istenileni yapmayanlara dayak atılıyor.

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Damada düğün dayağı...
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