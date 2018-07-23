Dede mesleği ahşaba hayat veriyor

Trabzon
'da 40 metrekarelik dükkânında ahşap ve geri dönüşüm malzemelerinden hediyelik eşya üreten Sadettin Erbaş, ahşaba hayat veriyor. Çocukluğunda dedesinin ahşap atölyesinde öğrendikleriyle yola çıkarak, işe başladığını söyleyen Erbaş (47), "Ben köy çocuğuyum. Daha önce köylerimizde bu tür atölyeler bulunurdu ben de bunlardan ilham aldım. Ahşabı ve doğayı çok sevdiğim için, önce İzmir'de evimde dekor yaparak başladım. Ahşap ve geri dönüşüm malzemelerini bir araya getirip yeni tasarımlar ortaya çıkarıyorum. Turistlerin yoğun ilgisinden memnunum" dedi.