Drakula tehlikesi sürüyor!

Karantina sahası içerisindeki orman ağaçlarında (çınar, kavak, söğüt, gürgen, akçaağaç ve karaağaç) yapılan survey çalışması sonucu, zararlıya ait herhangi bir belirtiye rastlanmamasına rağmen fındık ağaçlarında yapılan survey çalışmalarında ise fındıkların kök kısımlarında ergin çıkış deliklerinin meydana geldiği belirlendi. O dönemde kesilen birkaç fındığın kök kısmında larva zararlarının devam ettiği, böceğin fındık bahçesi içerisinde belirgin bir şekilde yerlerde ve dallarda görüldüğü tespit edilmişti.

SESTEN ETKİLENİP GİZLENİYORLAR!

Fındık bahçesindeki yoğun otların içerisine sesten etkilenerek gizlenen 'Drakula' lakaplı böcek, biyolojileri gereği birkaç gün içerisinde çiftleşip fındık ağaçlarının kök kısımlarına yumurtalarını bırakıp ömürlerini tamamlıyor. Haziran ayında yapılan çalışmada böceğin zarara uğrattığı fındıkların kurumaya başladığı gözlenirken, yetkililer, fındık bahçe sahipleriyle hızlı bir şekilde iletişime geçerek acil olarak ot biçme makinesiyle karantina sahası içerisindeki otların biçilmesinin sağlanacağı uyarısını yapmıştı.





İL DIŞINDAN GELEN BİR ÜRÜNLE GİRMİŞ OLABİLİR...

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürü Cahit Gülbay, Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin bölgeye il dışından gelen bir ürünle girdiğini belirterek, "O konuyla ilgili sahadaki uygulamalarımız ve çalışmalarımızı birinci dönemde yaptık. Şu anda o bölge zaten karantina altında. Birinci dönemde ilaçlama çalışmasını bitirdik önümüzdeki dönemde tekrar bu uygulamaya devam edeceğiz. Bakanlığımız zaten Turunçgil Uzun Antenli Böceği'nin yönetmelik kapsamında ne şekil ve nasıl uygulama yapacağını belirleyecek. Oradaki duruma göre sistem çalışmaları devam edecek" dedi.