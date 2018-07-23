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Eski başkan yeni başkanı öldürdü

Giriş Tarihi: 23.7.2018
Eski başkan yeni başkanı öldürdü
'ın Türkoğlu ilçesinde eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Altuntaş, yeni başkan Selahattin Kozan'ı öldürdü, yanındaki arkadaşını ise ağır yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, eski Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı İsmail Altuntaş, aralarında daha önceden husumet bulunan mevcut başkan Selahattin Kozan ile ilçe merkezinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Altuntaş, üzerindeki tabancayla Selahattin Kozan ve yanında bulunan arkadaşı Zait Korkmaz'a kurşun yağdırdı.
Açılan ateş sonrası vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Selahattin Kozan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, yanındaki arkadaşı Zait Korkmaz ağır yaralandı. Altuntaş, olayda kullandığı silahla teslim oldu.
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Eski başkan yeni başkanı öldürdü
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