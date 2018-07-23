Evrim Atış'ın babası ve annesi için ek gözaltı süresi verildi!

Cumhuriyet savcısının ifade işlemleri doğrultusunda anne ve babanın adliyeye sevk edilmesi veya serbest bırakılması bekleniyor. Ailenin verdiği ifadeler doğrultusunda Evrim'in geçtiğimiz yıl ölen dedesinin mezarı açılırken bir bulguya rastlanmamıştı. Basın mensuplarına anne Dilek Atış, kızının kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini ifade ederken baba Burhan Atış ile amca Niyazi Atış ise olay günü tarlada harman yaptıklarını olayla ilgili bilgileri olmadığını kaydetmişti.





13 GÜNDÜR DEVAM EDEN ÇALIŞMALARDA BİR BULGUYA ULAŞILAMADI

Olay, iddiaya göre babaanne Satı Atış, yaylada çadırdan hayvanları suya götürmek için ayrılırken peşine düşen torunu Evrim'i geri getirerek annesi Dilek Atış'a bıraktı. Evrim'i çadıra götüren anne, kızını kardeşi Satı Atış'ın yanına bırakarak ahıra girdi. Bir süre sonra çadırda dönen anne Atış, kızının içeride olmadığını fark etti. Çevrede aranan Evrim, bulunamayınca aile jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine yaylaya, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerdir devam eden arama çalışmalarına komando birlikleri, JAK, AFAD ve UMKE ekipleri katıldı. Hassas burunlu iz takip ve kadavra köpeklerinin de çalışmalarında bir bulguya rastlanmadı. Ekiplerin arama çalışmaları devam ediyor.