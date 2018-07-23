‘Fail tek kişi değil’

Ağrı
'da Ramazan Bayramı'nın birinci günü ziyaret ettiği dedesinin evinden kaçırılan ve 18 gün sonra cesedi bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir
cinayeti esrarını kuruyor. Ağrı Baro Başkanı Ali Artuk
, küçük kızın kaybolmasından, cesedinin bulunduğu güne kadar tüm süreci yakından takip ettiklerini söyledi. Leyla'nın otopsi işlemine katıldığını aktaran Ali Artuk, "Otopsi işleminin yapılmasını dışarıda beklerken, köylüler kendi aralarında konuşuyorlardı. Canlıların yaşadığı evler dâhil olmak üzere bu evlerde bir arama yapılmadığını gördük. Dosyaya müdahil olduk ve taleplerimizde aramaların yapılmasını istedik. Biz dilekçemizde 'elbiseleri bir an önce bulun' dedik, elbiseler bulundu" dedi. Meslek hayatından edindiği tecrübeler doğrultusunda Leyla cinayetinin tek kişi tarafından işlenmediğini düşünen Artuk, "18 gün boyunca bir yere kapatılıp, sonra açlıktan ve susuzluktan öldüğü, daha sonra o yerden alınıp köyün 2-3 kilometre ötesine götürülüp bir dere kenarına bırakıldığı, hadisenin bir kişiye mal edilemeyeceği, dolayısıyla ortada organizasyon olduğu kanaatindeyim. Bir kişiyle sınırlı bir olay olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.