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'den açıklaması! lular dikkat...

Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden () yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik olacağını duyurdu.

AJANSLAR Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 11:51 Güncelleme Tarihi: 23.7.2018 11:54
İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbullular dikkat...

Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden () yapılan açıklamada, İstanbul'un bazı ilçelerinde 24 saatlik olacağını duyurdu.

Açıklama şöyle: "Silahtarağa Karayolu Tüneli nedeniyle gerçekleşecek deplase ve Silahtar Terfi Merkezinde yapılacak olan bakım, onarım ve yenileme çalışmaları sebebiyle; 24 Temmuz 2018 Salı günü 10:00 ile 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü 10:00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

SU ALAMAYACAK BÖLGELER:

Tarih: 24 Temmuz - 25 Temmuz

Gaziosmanpaşa İlçesi:
Bağlarbaşı, Barbaros Hayrettin Paşa, Fevzi Çakmak Hürriyet, Karadeniz, Karayolları, Karlıtepe, Gaziosmanpaşa Merkez, Kazım Karabekir, Mevlana, Pazariçi, Sarıgöl Şemsipaşa, Yenidoğan, Yenimahalle ve Yıldıztabya Mahalleleri

Eyüpsultan İlçesi:
Akşemsettin, Alibeyköy Merkez, Çırçır, Esentepe, İslambey, Karadolap, Rami Cuma, Rami Yeni, Sakarya, Silahtarağa, Topçular, Yeşilpınar ve Düğmeciler Mahalleleri

Bayrampaşa İlçesi:
Kartaltepe ve Yıldırım Mahalleleri'nin tamamı ile Cevatpaşa Mahallesi'nin bir kısmı

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İSKİ'den su kesintisi açıklaması! İstanbullular dikkat...
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