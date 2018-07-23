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'nın kapısındaki tabela kaldırıldı

'nın kapısı üzerinde bulunan tabela kaldırıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 23.7.2018 21:38

'nın kapısı üzerinde bulunan tabela kaldırıldı.

İl Kültür ve Müdürü Coşkun Yılmaz, Twitter hesabından, "Kapalıçarşı'daki tarihe saygısızlığa son verildi. ve Turizm Müdürlüğümüz, Fatih Belediyemiz ve Vakıflar Bölge Müdürlüğümüz izinsiz işleme müdahale ederek tabelayı indirdiler. ilgili kuruluşa ceza yazdı. Hassasiyet sahiplerine teşekkür ederiz." paylaşımında bulundu.

Kapıya bir restorana ait tabelanın asılmasına vatandaşlar sosyal medyadan yoğun tepki göstermişti.

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Kapalıçarşı'nın kapısındaki tabela kaldırıldı
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